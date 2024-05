Juegos gratis de junio para usuarios de Prime Gaming

Para quienes no lo sepan, Amazon Prime no solo incluye la cuestión de envíos gratis o la posibilidad de ver la aplicación de Prime Video, sino también incluye el beneficio de Prime Gaming, el cual mes con mes da a los usuarios la oportunidad de bajar juegos completamente gratis, o hasta algunos extras para títulos como Genshin Impact. Y para empezar junio con el pie derecho, la empresa ya ha revelado que títulos podrán encontrar los usuarios a lo largo de los próximos días.

El primero a obtener es Lullaby for Life, recompensa extra para quienes tienen activa la membresía de mayo aún y quieren llevarse una experiencia tipo Puzzle. Pero también llegarán juegos notables como STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005), Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread y Projection: First Light.

Acá las fechas en que estarán disponibles gratis con todo y descripción de cada juego:

– 6 de junio STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) [GOG Code] – Únete al ascenso de la Legión 501 de Stormtroopers de élite de Darth Vader mientras luchas a través de una saga basada en la historia en la que cada acción que realizas repercute en el frente de batalla y, en última instancia, en el destino de la galaxia STAR WARS™.

– 6 de junio Weird West Definitive Edition [Epic Game Store Code] – Viaja a través de la historia de un grupo de héroes atípicos inscritos en la leyenda por las decisiones que tomes en una tierra implacable.

– 6 de junio Genesis Noir [Amazon Games App] – Salta al universo en expansión y busca la forma de destruir la creación y salvar a tu amor en esta aventura noir que abarca el tiempo y el espacio.

– 13 de junio Everdream Valley [Amazon Games App] – De día, convierte una pintoresca granja en un paraíso estival y, de noche, habita en varias criaturas a través de tus sueños y trae el encanto al valle.

– 13 de junio Mythforce [Epic Game Store Code] – ¡Métete en un dibujo animado de sábado por la mañana! Aventúrate por criptas y castillos con tus amigos en este roguelike cuerpo a cuerpo en primera persona.

– 13 de junio Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG Code] – Explora y retrocede por un colorido mundo de estilo cómic, utilizando tus habilidades de plataformas, tu ingenio para resolver puzles y un explosivo arsenal de armas y habilidades para salvar el mundo.

– 13 de junio Projection: First Light [Amazon Games App] – Sigue a Greta en una aventura de plataformas y puzles a través de un mundo mitológico de sombras chinescas mientras se embarca en un viaje a través de las culturas y conoce a héroes legendarios.

Recuerda que para obtener el beneficio hay que pagar una suscripción a Amazon Prime y después hacer Log In en la página de Prime Gaming con la misma cuenta, así se tomará en cuenta la membresía y el usuario podrá adquirir estos videojuegos.

Vía: Amazon

Nota del autor: Hay una buena compilación de juegos por probar, aunque la mayoría de ellos son totalmente desconocidos para quienes no gustan de los indies. Habrá que bajar el de Star Wars a la brevedad posible.