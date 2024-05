Universal quiere lanzar nueva película de La Momia

En los últimos años de la década de los 90’s y principios de los 2000’s vimos a muchas sagas de acción surgir para que se hicieran de un público, entre ellas se tuvo a Matrix, Misión Imposible, y claramente La Momia, misma que hizo que la carrera del actor Brendan Fraser se catapultara. Y si bien se hizo el intento de hacer un revival, este fracaso de manera estrepitosa, dejando la propiedad intelectual en el congelador por bastante tiempo.

Según lo que se menciona por parte de los medios de cine, Universal tiene el interés de regresar la saga, dado que después de cierto tiempo de no hacer una cinta se pueden perder los derechos para que alguien los adquiera y haga su nueva versión, por lo que no quieren que suceda eso. Sin embargo, se dice que lamentablemente el actor que la hizo famosa no sería parte del proyecto, a pesar de tener el interés genuino de continuar por parte de este último, quien a pesar de tener películas serias quiere darse un respiro.

Y es que lo que pretenden hacer con el regreso de la franquicia, es presuntamente elaborar una precuela en la que no aparecen los personajes que conocimos, sino que se mostrará el pasado de quién se convirtió en el villano principal de la saga, y probablemente con un actor distinto. Por lo que si los fans tenían la esperanza de ver de nuevo a Fraser en acción, lamentablemente no será posible en los siguientes años.

Vale la pena mencionar, que esta presunta cinta sería parte del Dark Universe, cintas de la compañía que quieren manejar proyectos de manera independiente pero que de alguna manera podrían tener una conexión para goce del público que quiere notar referencias. De igual manera, siguen recibiendo dinero por parte de Disney para las nuevas cintas donde pretendan incluir a Hulk como Avengers, dado que aún tienen los derechos del personaje y mientras se use al personaje no los van a perder a pesar de no sacar películas del mismo.

Vía: CBR

Nota del autor: La verdad sería muy bueno tener el regreso de La Momia, incluso con los actores que la hicieron famosa más allá de Brenda Fraser. Sin embargo, Universal le da bastante prioridad a otras cosas como Rápidos y Furiosos.