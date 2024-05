Amazon regala $150 pesos a sus usuarios

Amazon constantemente ofrece ofertas para que los usuarios de su tienda en línea logren obtener un poco de dinero adicional. Con el Hot Sale en el pasado, la compañía ha revelado una forma sencilla de conseguir $150 pesos adicionales para que los gastes en lo que quieras.

En esta ocasión, conseguir los $150 pesos adicionales que está regalando Amazon es muy sencillo, puesto que solo necesitas seguir tres pasos. Aunque eso sí, primero tendrás que gastar una gran cantidad de dinero para conseguir el crédito adicional. Todo lo que necesitas hacer es seguir los siguientes pasos:

Compra una tarjeta de mil pesos usando el código TARJETAS150 (lo cual puedes hacer aquí

Usa tu mismo correo para que la tarjeta te llegue a ti

Espera dos días para que los $150 pesos se vean reflejados en tu cuenta.

Te recordamos que este dinero solo se puede usar en Amazon, por lo que los $150 pesos no los podrás emplear en otros sitios o tenerlos físicos. Esta es una táctica muy común para la compañía, y si bien algunas personas han señalado que gastar mil pesos para obtener una recompensa pequeña no vale la pena, para otras personas este solo un extra que es bien recibido. En temas relacionados, Amazon confirma serie live action de Tomb Raider. De igual forma, Amazon ya no vende tarjetas de Nintendo.

Nota del Autor:

Este es solo un extra para aquellos que pueden comprar tarjetas de mil pesos. Yo prefiero solo pagar lo que cuesta un producto. Sin embargo, con las preventas de juegos, es probable que algunos le encuentren valor a este dinero adicional.

Vía: Amazon