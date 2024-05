CoD: Black Ops 6 tendría una misión del 9/11

Con su esperada revelación oficial el próximo 9 de junio, muchos esperaban con ansias tener más información sobre Call of Duty: Black Ops 6. Aunque los detalles son escasos, algunos de los teasers que han salido a la luz en las últimas horas han señalado que el trágico evento del 11 de septiembre de 2001 podría formar parte de la compaña de esta entrega.

Pese a que Activision se ha mantenido en silencio, los fans han encontrado una serie de pistas que apuntan a una misión enfocada por completo en el ataque de las Torres Gemelas que cambió al mundo por completo en el 2001. A lo largo de diferentes materiales promocionales se han encontrado los números 9,11 y 2001, mientras que la campaña en la Ciudad de Nueva York incluye mensajes como “la verdad miente”.

Recordemos que Black Ops 6 se llevará a cabo durante la Guerra del Golfo, un evento que se llevó a cabo entre 1990 y 1991. Sin embargo, considerando la participación de Irak y Sadam Huseín en este suceso histórico, no se descarta la posibilidad de que una recreación del 11 de septiembre de 2001 forme parte de las últimas misiones en la campaña de esta nueva entrega.

A story you can’t cover up #BlackOps6 pic.twitter.com/FDV14GXV67 — Call of Duty (@CallofDuty) May 23, 2024

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta clara, puesto que el próximo 9 de junio se llevará a cabo la revelación oficial de Call of Duty: Black Ops 6 durante el Xbox Games Showcase. Seguido de este evento, Activision llevará a cabo una presentación enfocada por completo en esta nueva entrega, en donde seguramente tendremos una respuesta clara a la posible misión del 9/11. En temas relacionados, Xbox cambiará Game Pass por Call of Duty. De igual forma, esto es lo que sabemos del nuevo Call of Duty.

Nota del Autor:

Considerando el impacto del 9/11, y el tabú que hay alrededor de este evento en Estados Unidos, es extraño que Activision nos presente una misión que, seguramente, se convertirá en lo más controversial que han hecho con la serie de Call of Duty. Claro, por el momento no hay algo oficial, y por el momento esto solo puede ser una coincidencia.

Vía: Sportskeeda