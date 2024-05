Activision confirma el nuevo Call of Duty

Como ya lo saben, se espera que durante el próximo Xbox Games Showcase que se llevará a cabo en junio, se revele el primer vistazo oficial del siguiente Call of Duty. Bueno, Activision ha decidido no esperar, y hace unos momentos confirmó que la siguiente entrega en la serie es Black Ops 6.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Activision confirmó que Call of Duty: Black Ops 6 es toda una realidad. Lamentablemente, no compartieron más información al respecto. Sin embargo, considerando que el logo de este teaser es el mismo que usa Xbox para promocionar su evento de verano, está claro que en unas semanas tendremos la revelación oficial.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI — Call of Duty (@CallofDuty) May 23, 2024

Esto no debería ser una gran sorpresa, desde hace tiempo rumores han señalado que el siguiente Call of Duty formaría parte de la serie de Black Ops. Para ser específicos, la información ha señalado que esta entrega se lleva a cabo durante la Guerra del Golfo, y tendrá el subtítulo de Gulf War. Si bien Activision no ha confirmado o desmentido esta información, la revelación de hoy le da veracidad a las filtraciones que hemos escuchado en los últimos meses.

Junto a su nombre y locación, las filtraciones también han revelado que este es uno de los Call of Duty con mayor tiempo en desarrollo, por lo que se espera que los errores y problemas que encontramos en Modern Warfare III no estén presentes en esta ocasión. De igual forma, se espera que en el evento de verano veamos una fecha de lanzamiento para este mismo año.

Ahora solo nos queda esperar al próximo 9 de junio para tener más información. Después del Xbox Games Showcase el 9 de junio, se llevará a cabo una presentación enfocada por completo en Call of Duty: Black Ops 6. En temas relacionados, el nuevo Call of Duty sí llegará día uno a Xbox Game Pass. De igual forma, este servicio cambiará tras la llegada de este título.

Nota del Autor:

Espero que el periodo de desarrollo más largo de lo usual logre beneficiar a este juego. Después del fiasco que fue Modern Warfare III, los jugadores merecen una buena experiencia de Call of Duty, incluso si la participación de Xbox no fue tan grande en esta ocasión.

Vía: Xbox