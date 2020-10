Juegos de años pasados pueden ser nominados al GOTY 2020, según Geoff Keighley

El próximo 10 de diciembre se llevarán a cabo The Game Awards. Aunque por el momento no se han revelado cuáles son los juegos nominados al preciado GOTY de 2020, Geoff Keighley, el organizador de este evento, ha mencionado que títulos que técnicamente no salieron en los últimos 12 meses, como Among Us y Hades, aún pueden ser nominados al Juego del Año.

Durante el podcast de We Have Cool Friends de Kinda Funny, Keighley mencionó que él no es el responsable de nominar a los juegos durante la premiación, sino que varios participantes y publicaciones que forman parte de un panel de votación más amplio llevan a cabo esta tarea. De esta forma, reveló que algunos juegos que salieron en previos años pueden participar en la premiación. Esto fue lo que comentó:

“Si la gente decide que Among Us es uno de los mejores juegos de 2020, el hecho de que salió en 2018, para mí está totalmente bien. Ahora trato nuestro programa como si los Emmy trataran las temporadas de programas de televisión. Breaking Bad puede ganar el Mejor Show dos años seguidos en los Emmy porque tiene dos temporadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Fortnite no puede ganar el Juego del año cuatro años después de su lanzamiento si ese fue el mejor [del] año en comparación con todos los demás juegos que existen?”

Sin embargo, esta es solo la opinión de Keighley, por el momento no hay una lista de nominados oficiales, aunque sólidos candidatos este año son FFVII Remake, Animal Crossing: New Horizons y otros más.

Vía: Kinda Funny