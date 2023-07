Juega una hora de Callisto Protocol con PlayStation Plus

El juego The Callisto Protocol se ha unido al programa de pruebas de PlayStation Plus, lo que brinda a los suscriptores acceso ilimitado al juego de horror de Striking Point Studios durante una hora antes de comprarlo. Estará disponible, como de costumbre, para los suscriptores de la categoría Premium de PlayStation Plus, que tiene un costo de $17.99 dólares al mes y otorga acceso de prueba a una creciente lista de juegos, incluyendo God of War: Ragnarok, The Last of Us Part I, entre otros.

La prueba de 60 minutos de The Callisto Protocol es relativamente breve en comparación con la duración de otros títulos incluidos en el programa, pero aún así debería brindar una perspectiva valiosa al comprador potencial sobre el juego.

Después de su lanzamiento algo problemático, este título de acción y horror ha recibido varias actualizaciones que han agregado nuevo contenido estético, animaciones de muerte, un modo de muerte permanente y un modo de disturbio basado en oleadas.

El 27 de junio también se lanzó el DLC Final Transmission de The Callisto Protocol, que Striking Distance Studios describió como “el emocionante capítulo final” del juego principal, el cual terminó con cierto suspenso.

The Callisto Protocol se lanzó el 2 de diciembre de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Windows.

Vía: IGN

Nota del editor: Creo que a la gente que no le gustó The Callisto Protocol fueron los que esperaban algo más como Dead Space, pero es que… vean la vibra del juego.