Joker se desarrolla en un universo alterno, confirma DC

Joker es catalogada como una de las mejores películas de 2019. Uno de los mayores aciertos de la cinta, y una de las razones por la cual es más accesible en comparación con otros exponentes del género, es que no tiene relación con algunas de las producciones actuales o pasadas del DCEU, y se desarrolla en un universo alterno, algo que fue confirmado durante el DC FanDome.

Durante el panel de The Flash, Walter Hamada, presidente de DC Films de Warner Bros, habló un poco sobre el pasado, presente y futuro del DCEU, donde reveló que Joker se encuentra en un universo alterno, y no forma parte de la continuidad del mundo en donde se llevan a cabo películas como Batman v Superman o Suicide Squad.

De esta forma, DC se está encargado de construir un multiverso en donde, por ejemplo, Ben Affleck, Michael Keaton y Robert Pattinson logren ofrecernos diferentes interpretaciones de Batman en la pantalla grande y no crear conflicto entre ellos. Con la cinta de The Flash explorando este aspecto a detalle, será interesante ver si lograremos ver al Joker de Joaquin Phoenix una vez más o no.

En temas relacionados, aquí puedes ver el primer adelanto oficial a la película ade The Flash. De igual forma, DC FanDome también nos presentó con el primer tráiler del Snyder Cut de Justice League.

Vía: DC FanDome