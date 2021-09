Joaquín Cosío será el nuevo Wolverine

Aunque el enfoque de Marvel está cada vez más centrado en su universo cinematográfico, la compañía no se ha olvidado de crear historias únicas para diferentes medios. De esta forma, recientemente se reveló un nuevo proyecto protagonizado por Wolverine, el cual será interpretado en esta ocasión por Joaquín Cosío, actor mexicano reconocido por cintas como El Infierno y Matando Cabos.

Por medio de la cuenta oficial de Marvel Cómic México, se confirmó que Joaquín Cosío será el encargado de interpretar a Wolverine en la versión en español del podcast de Wolverine: La Larga Noche. Junto a este actor, esta historia también cuenta con la participación de las voces de Bruno Bichir, Guillermo García, Brigitte Kali Canales, Iván Bernal, Rafael Sigler, Ricardo Chavez, Marianna Burelli, y Alberto Zeni.

¡Tenemos Wolverine mexicano! 🇲🇽 Joaquín Cosío se transforma en Logan en un podcast y puedes escuchar gratis los primeros capítulos. 🙌🏻 https://t.co/8Zl1KRcw4i — Marvel Cómics México (@marvelmex) September 21, 2021

Joaquín Cosío no es extraño al mundo de los cómics. En 2019 le dio vida al Escorpión en la película de Spider-Man: Into the Spider Verse, y hace un par de meses lo vimos en The Suicide Squad. Respecto a Wolverine: La Larga Noche, este podcast se estrenará en las aplicaciones Sirius XM y en los podcast de Apple.

Hablando de Marvel, aquí puedes checar nuestro hands-on del nuevo juego de Guardians of the Galaxy. De igual forma, Disney podría traer de vuelta Marvel vs Capcom 2.

Vía: Smash