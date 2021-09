Fantastic Beasts 3 ya tiene nombre y fecha de estreno

Han pasado tres años desde el estreno de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Desde entonces, el mundo de Harry Potter ha cambiado bastante. Entre las controversias de J.K. Rowling y la salida de Johnny Depp del proyecto, muchos pensaban que esta franquicia sería cancelada. Sin embargo, este no es el caso, y el día de hoy se ha revelado el nombre oficial, así como la fecha de lanzamiento, para la tercera cinta de este spin-off del niño que vivió.

Por medio de un inesperado tweet, la cuenta oficial de Harry Potter, reveló que la tercera cinta de Fantastic Beasts será conocida como The Secrets of Dumbledore, y llegará a los cines el próximo 15 de abril de 2022. Originalmente, la película iba a estrenarse hasta julio del próximo año, por lo que la fecha fue adelantada.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theatres April 15, 2022. pic.twitter.com/utJZxaRWNI — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) September 22, 2021

Esta cinta está protagonizada por Jude Law como Dumbledore, Eddie Redmayne en el papel de Newt Scamander y Mads Mikkelsen interpretando al villano central, Gellert Grindelwald, anteriormente a cargo de Johnny Depp. David Yates, quien se encargó de dirigir las dos previas cintas, está de regreso en el mismo puesto. The Secrets of Dumbledore es la tercera de cinco películas planeadas para este spin-off de Harry Potter.

Recuerda, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore llegará a los cines el próximo 15 de abril de 2022. En temas relacionados, se ha anunciado un nuevo show de Harry Potter. De igual forma, Daniel Radcliffe ha revelado su cinta favorita de la serie.

Vía: Harry Potter