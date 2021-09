Patente de Steam revela una gran mejora

Uno de los mayores inconvenientes de los juegos actuales, es que sin importar si tienes una copia física o digital, tienes que esperar a que una descarga se complete. Afortunadamente, desde la generación pasada, las consolas de PlayStation y Xbox no permiten disfrutar de ciertas secciones de un título previo a que este proceso termine. Esto también ya está disponible en plataformas como Origin y Battle.Net, y ahora se ha revelado que Steam podría contar con esta función en un futuro.

De acuerdo con una nueva patente, Steam estaría buscando la forma de implementar una tecnología que nos permita disfrutar de cierto juego mientras este se instala en la PC. Para lograr esto, el servidor recopilaría ciertos datos para crear un mapa y así priorizar unos archivos u otros a la hora de descargar cierto título. Esto fue lo que se comenta en el documento al respecto:

“Este enfoque basado en la telemetría permite a un sistema remoto recopilar datos de acceso por parte de múltiples máquinas cliente, catalogar los datos de acceso de acorde con la configuración del sistema del cliente y analizar la información para generar datos utilizables por las máquinas cliente para implementar varias funciones relacionadas con los juegos, incluida, sin limitaciones, la ‘ejecución instantánea’ de los videojuegos, descartando los bloques de datos no utilizados para liberar recursos de la memoria, o la precarga local de datos para reducir la latencia durante el juego”.

Esta patente fue registrada en marzo de 2020, pero no fue sino hasta hace un par de días que la información se volvió pública. Como siempre, este tipo de documentos no son una garantía de que algo se vuelva realidad, y usualmente son usados para proteger cierta propiedad intelectual. Esperemos que este no sea el caso, y Steam por fin nos permita disfrutar de ciertos juegos mientras se están descargando.

En temas relacionados, no todos los juegos de Steam serán compatibles con el Steam Deck. De igual forma, estas consolas ya casi llegan a los desarrolladores.

Vía: Pavel Djundik