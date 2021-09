¡Mañana habrá un nuevo Nintendo Direct!

Era algo que muchos esperaban, y por fin se hará realidad. Después de una larga espera, se ha confirmado que el siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el día de mañana, 23 de septiembre, a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Aquí tendremos cerca de 40 minutos llenos de información sobre los lanzamientos que veremos para la temporada de invierno en Nintendo Switch. Con fuertes rumores de la inclusión de juegos del Game Boy y N64 al Switch Online, es probable que este evento confirme o desmienta esta información.

Tune in 9/23 at 3 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on #NintendoSwitch games launching this winter. pic.twitter.com/feHBEKfHPG

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 22, 2021