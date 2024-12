Jim Carrey haría secuela de La Máscara con una condición

Por mucho, uno de los comediantes más queridos del mundo del cine es Jim Carrey, quien al iniciar su carrera logró llevarse las palmas de muchos fans con el papel de Ace Ventura, El Grinch, Truman, entre otros como el Dr. Egmman que está casuando gran furor y creando nuevos seguidores. Sin embargo, el más querido de todos es Standley Ipkiss, el cual lleva el sobrenombre de La Máscara, y es que esta película se considera de culto, pero no ha llegado una secuela con el actor que le dio popularidad.

El actor de forma reciente ha mencionado que volvería a este papel si el guión es el correcto. Y es que si bien se ha hablado de su retiro desde el 2022, ha aceptado algunos papeles para poder solventar gastos, razón por la cual quiso participar en la tercera entrega de Sonic. Y en una entrevista reciente, menciona cómo es que le gustaría regresar a interpretar al personajes extravagante de color ver.

Esto es lo que dijo en entrevista:

Dios mío, ya sabes, tiene que ser la idea correcta. Si alguien tuviera la idea correcta, supongo… No se trata realmente del dinero. Bromeo sobre el dinero… Pero nunca lo sé. No puedes estar seguro de estas cosas. Dije que me gustaría retirarme, pero creo que estaba hablando más de descansar. Porque tan pronto como se te presenta una buena idea, o un grupo de personas con las que realmente disfrutaste trabajar y esas cosas, las cosas tienden a cambiar.