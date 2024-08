Jefe de Baldur’s Gate 3 dice que los juegos deben costar más

Michael Douse, jefe de publicación en el estudio creador de Baldur’s Gate 3, ha expresado su preocupación sobre el actual sistema de precios en la industria. Tomando como ejemplo la Ultimate Edition de Star Wars Outlaws que incluye el juego base, incentivos de reserva, acceso anticipado, un Season Pass, dos paquetes adicionales y un libro de arte digital por $130 USD, Douse criticó lo que considera una estrategia de precios artificial.

I don’t love the artificiality of pricing structures post retail. Use the inflated base price to upsell a subscription, and use vague content promises to inflate ultimate editions to make the base price look better. It all seems a bit dangerous & disconnected from the community. pic.twitter.com/wPmwDM846z

