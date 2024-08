Liberan al fundador de Telegram en París

Durante el fin de semana, Pavel Durov, fundador de Telegram, fue detenido en París, Francia, debido al “blanqueo de delitos o delitos cometidos por una banda organizada”. Si bien en su momento no estaba del todo claro que iba a suceder en su caso, el día de hoy se ha confirmado su libertad, pero no está del todo libre.

De acuerdo con la BBC, Durov ha sido puesto en libertad bajo control judicial. De igual forma, Laure Beaccuau, el fiscal de París, ha revelado que el ejecutivo ha sido puesto en imputación bajo una serie de cargos vinculados al crimen organizado. Esto significa que Durov tendrá que depositar una fianza de $5 millones de euros, alrededor de $5.56 millones de dólares.

Junto a esto, Durov tendrá que presentarse dos veces por semana en la comisaría y no podrá abandonar el país. En su momento, se protestó en contra del arresto, debido a que no estaba claro si el directivo era culpable de no tomar medidas para frenar el uso delictivo de Telegram, algo que no lo conduce necesariamente a un juicio.

Sin embargo, se llegó a la conclusión de que hay suficientes elementos en el caso para proseguir con la investigación, que puede durar años antes de llegar a juicio o ser archivada. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este caso.

Vía: BBC