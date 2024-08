Desarrollador llama al Xbox Series S “molesto”

Cuando el Series S fue anunciado, se vendió como una alternativa barata para experimentar la nueva generación de Xbox, algo que convenció a más de una persona. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a ver una serie de problemas ocasionados por las limitaciones de este hardware. Ahora, uno de los desarrolladores de Suicide Squad: Kill the Justice League ha dejado en claro que optimizar juegos para el Series S es una pesadilla.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Del Walker, uno de los artistas principales que trabajo en Suicide Squad: Kill the Justice League, reveló que la optimización del trabajo de Rocksteady para el Xbox Series S fue tan molesto, que algunos desarrolladores probablemente opten por abandonar el soporte para la consola de Microsoft y así evitarse los problemas. Esto fue lo que comentó al respecto:

I wish the Series S never existed, man. So annoying to optimize for that console – I expect we'll unfortunately see more game launches get skipped by Xbox in the future. https://t.co/97Ifpmtj9q

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 23, 2024