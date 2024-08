Hace un par de semanas, Microsoft reveló un incremento de precio para Xbox Game Pass, así como un nuevo nivel de suscripción. A diferencia de Ultimate, el cual te da acceso a todo el contenido de esta plataforma y lanzamientos día uno, Standard es una opción más económica, pero con una serie de limitantes, y sin lanzamientos inmediatos. De esta forma, se ha revelado cuánto tiempo pasará para que las exclusivas de Xbox estén disponibles en Xbox Game Pass Standard.

Por medio de un nuevo comunicado, Xbox ha confirmado que sus exclusivas no estarán disponibles día uno en la suscripción Standard para Game Pass. En su lugar, los usuarios de este servicio tendrán que esperar 12 meses, o más, para disfrutar de estos lanzamientos. Esto significa que Indiana Jones and the Great Circle, por ejemplo, llegará hasta finales del 2025 a esta opción de suscripción.

Xbox Game Pass Standard cuesta solo $14.99 dólares al mes, y te da acceso al juego en línea, todos los títulos que ya están disponibles en la versión de consolas de esta plataforma, pero sin lanzamientos día uno. En comparación, Xbox Game Pass Ultimate cuesta $19.99 dólares al mes, y no solo incluye toda la oferta de este servicio, sino que sí tiene lanzamientos día uno, así como una serie de descuentos y beneficios adicionales para los usuarios.

Considerando que estamos hablando de un año, o más, de espera para la llegada de las grandes exclusivas de Xbox, es probable que muchos usuarios no le den la oportunidad a esta opción, aunque su precio reducido seguramente convencerá a muchos.

Recordemos que durante su concepción, uno de los puntos de venta más importantes de Xbox Game Pass fue el hecho de que todos los usuarios podían disfrutar de lanzamientos día uno, dándoles la oportunidad de disfrutar de las exclusivas de la compañía con tan solo pagar su mensualidad. Sin embargo, hoy en día esta promesa solo está enfocada en aquellos que paguen la opción más cara.

Recuerda, Game Pass Standard tendrá las exclusivas de Xbox un año después de su lanzamiento original. En temas relacionados, confirman el desempeño técnico de Avowed. De igual forma, Black Myth: Wukong tardará en llegar a Xbox.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que una de las mayores características de Xbox Game Pass desaparezca con su nueva opción de suscripción. Considerando que tener juegos día uno es una de las principales razones por las cuales vale la pena pagar por esta plataforma, es probable que Standar tal vez no sea tan popular como Microsoft espera.

Vía: Xbox