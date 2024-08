Aunque parece que el iPhone 15 y todas sus variaciones llegaron al mercado hace solo unos meses, Apple se está preparando para revelar la siguiente generación de sus famosos dispositivos móviles. De esta forma, el día de hoy se ha revelado cuándo es que se llevará a cabo la siguiente presentación de la compañía, y no tendremos que esperar mucho para conocer su futuro.

Por medio de una serie de invitaciones enviadas el día de hoy, se ha confirmado que el siguiente evento de Apple se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre a las 10:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento los detalles no son claros, se espera que la compañía revele oficialmente el iPhone 16 y comparta toda la información relacionada con este producto.

Si bien el iPhone 16 será el enfoque principal de esta presentación, también tendríamos más detalles sobre los Apple Watch, AirPods y la integración de la inteligencia artificial en el sistema operativo de la compañía. De esta forma, la presentación del próximo mes se posiciona como un evento que todos los fans de esta compañía no se pueden perder.

Recuerda, el nuevo evento de Apple se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Apple TV+ incluirá anuncios en un futuro. De igual forma, Apple abrirá el NFC de los iPhone para evitar una multa millonaria.

Nota del Autor:

Es increíble que un nuevo modelo del iPhone ya esté en camino. Si bien es muy probable que este sea uno de los dispositivos más avanzados del momento, el precio de admisión será un gran muro para muchas personas.

Vía: Axios