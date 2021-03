J. K. Simmons regresaría como J. Jonah Jameson en Spider-Man: No Way Home

Antes de que la idea del multiverso y el Spider-Verse estuvieran en las mentes de los fanáticos del MCU, Sony y Marvel nos presentaron a J. K. Simmons como J. Jonah Jameson en Far From Home. Ahora, con todos estos rumores sobre la tercera cinta que protagonizará Tom Holland, el actor detrás del famoso periodista insinúa que veremos su regreso en No Way Home.

En una reciente entrevista con Comicbook, Simmons ha mencionado que su participación en Spider-Man: No Way Home es muy posible. Aunque por el momento se desconoce si volver a ver a este actor como J. J. J. significa que los rumores del Spider-Verse son ciertos, la realidad es que no hay nadie mejor para interpretar este papel. Esto fue lo que se comentó:

“Estoy bastante seguro de que la gente sabe que podría aparecer de nuevo en Spider-Man”.

Al igual que Robert Downey Jr. es básicamente Iron Man, J. K. Simmons es la única persona en la que se piensa cuando se habla de J. Jonah Jameson. Recordemos que el actor se ha encargado de interpretar a este personaje en múltiples películas, videojuegos y series animadas.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en los cines en la navidad de 2021. En temas relacionados, el doble de acción de Andrew Garfield fue visto en el set de esta nueva cinta. De igual forma, Tom Holland da pistas sobre la posible aparición de los otros actores de Spider-Man.

Vía: Comicbook