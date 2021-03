Godzilla vs. Kong ya tiene primeras reacciones de la crítica

El día de hoy, Godzilla vs. Kong finalmente se estrenó en los cines de todo el mundo. Claro, esos que todavía siguen abiertos. Siendo uno de los más grandes lanzamientos este año, se entiende que haya mucha expectativa en torno al proyecto, y las primeras reacciones por parte de la crítica especializada sugieren que los fans no se decepcionarán.

A continuación, te compartimos unas cuantas reacciones de críticos que ya tuvieron oportunidad de verla:

“Godzilla vs Kong es un espectáculo visual con peleas entre los dos icónicos titanes que te dejarán con la boca abierta. El estilo de dirección de Wingard se muestra de una forma colorida e impresionante que se remonta al estilo kaiju de los 80. Sobra decir que la película es maravillosa”

#GodzillavsKong is a visual spectacle featuring jaw-dropping fight scenes btwn the two iconic titans. Wingard’s directing style is on full display in a colorful & breathtaking fashion that also harkens back to the 80s style kaiju. Needless to say, this film is a blast! pic.twitter.com/j31lc55iVO — Shannon 🎃🍭@ SXSW (@shannon_mcgrew) March 21, 2021

“Ya he visto Godzilla vs Kong y es increíble. Las peleas de monstruos son rudas y hermosas: grandes peleas, todas bien diseñadas y súper retorcidas. Historia sólida, fuerte reparto, muy buena música. Una verdadera película de monstruos de media noche y mi favorita de las últimas cuatro de Godzilla/Kong”. I’ve seen #GodzillaVsKong and it is grade-A awesome! The monster brawls are badass & beautiful — huge fights, all well designed & super gnarly. Solid story, strong cast, really good score. A true Midnight Monster Movie & my favorite of the four modern Godzilla/Kong movies. pic.twitter.com/zkEhbvS9pf — Erik Davis (@ErikDavis) March 21, 2021

“Puedo decir que vi Godzilla vs Kong, y wow. Definitivamente mi película favorita del MonsterVerse. Sus principales titanes tienen mi corazón entero”. I can say I have seen Godzilla vs Kong, and wow. Definitely the best of the MonsterVerse. Its main titans have my whole heart 💜 — Megan Peters (@meganpeterscb) March 21, 2021

Recordemos que Godzilla vs Kong también se estará estrenando en HBO Max el próximo 31 de marzo, pero como te comentaba al principio, ya está disponible en cines.

Via: ComicBook