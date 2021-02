Tom Holland da pistas sobre la posible aparición de Maguire y Garfield en Spider-Man 3

Pese a que Tom Holland ya había mencionado que Tobey Maguire y Andrew Garfield no tendrían ningún tipo de participación en Spider-Man: No Way Home, parece que aún hay esperanzas. En una reciente entrevista con Collider, el actor que también le dará vida a Nathan Drake, ha mencionado que todavía hay información que él desconoce de la película.

En su plática con Collider, Holland reveló que el guion con el que trabajó no era el final, y aún había elementos por determinarse. Esto fue lo que comentó:

“Desafortunadamente tuve que leerlo [el guion] en secciones porque hay un elemento para resolverlo a medida que avanzamos en esta [cinta], como ocurre con la mayoría de estas grandes películas, pero es fantástico”.

De esta forma, varios fans han especulado que los posibles cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield sean estos elementos que se agregarán en un futuro. De igual forma, debido a que Holland es conocido por arruinar un par de sorpresas, el estudio probablemente no le ha revelado este gran secreto. Esto fue lo que comentó el actor al respecto en una entrevista en The Tonight Show:

“En realidad, está llegando al punto que es realmente frustrante. Siento que he progresado. Soy un miembro de confianza de Los Avengers y realmente no he filtrado nada… Bueno, hay algunas cosas, pero no son grandes”.

Esto también podría ser un movimiento publicitario, en donde se niega la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield solo para ser la gran revelación de un futuro tráiler. Solo nos queda esperar. Recordemos que Spider-Man: No Way Home se estrenará en la navidad de 2021 en los cines. En temas relacionados, Tom Holland habla sobre su futuro como Spider-Man.

Vía: Collider