Asterix & Obelix: Slap Them All es un nuevo beat’em up que llegará a consolas este año

Astérix y Obélix han estado bastante ausentes de casi todos los medios posibles, pero todo eso acaba de cambiar el día de hoy. Este dúo dinámico está de regreso con un nuevo juego que llegará este mismo año para consolas y por supuesto, PC.

Asterix & Obelix: Slap Them All! es un nuevo beat’em up en 2D que abarcará las aventuras de estos dos personajes creados por René Goscinny y Albert Uderzo. En el siguiente tráiler puedes darte una idea de cómo será este futuro proyecto:

Tal y como pudiste verlo, nos enfrentaremos a diferentes personajes ya conocidos de las caricaturas, y sí, incluso mantiene el estilo clásico del material original.

Asterix & Obelix: Slap Them All! está siendo desarrollado por Mr. Nutz Studio y su lanzamiento está programado para otoño de este mismo año en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Fuente: Microids