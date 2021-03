SEGA anuncia espectacular figura de Sonic para celebrar el 30 aniversario de la serie

2021 marca el 30 aniversario de Sonic the Hedgehog. Aunque por el momento no tenemos información sobre un nuevo juego de la serie, SEGA no quiere que sus fans se queden sin algún producto para adornar sus repisas. De esta forma, se ha anunciado una increíble figura que se volverá una necesidad para todos los que admiran a este personaje.

Recientemente se anunció una figura conmemorativa a cargo de Numskull Designs, la cual nos muestra el clásico enfrentamiento entre Sonic y el Dr. Eggman al final de Green Hill Zone. Esta pieza cuenta con unas dimensiones de 22.86 cm de alto, 21.84 cm de ancho y 18.79 cm de fondo.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento clara, ya puedes ingresar a la tienda de SEGA en Europa y Reino Unido, y pre-ordenar tu figura de Sonic por solo €64.79 euros, y esperar a que la pieza de colección llegue a tu casa a partir de agosto de este año. Por el momento se desconoce si este producto estará disponible en la versión América de esta tienda.

Si este tipo de figuras no son de tu agrado, recuerda que también estará a la venta un set de LEGO de Sonic Mania.

Vía: SEGA