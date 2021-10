Apenas el mes pasado que The Initiative anunció que Crystal Dynamics los estaría apoyando con el desarrollo del nuevo Perfect Dark. En su momento no se dieron muchos detalles al respecto, pero Matt Booty, jefe de los Xbox Game Studios, ha salido a explicar el por qué ocurrió esto.

Platicando en el Kinda Funny Podcast, Booty explicó que reclutar a Crystal Dynamics para el proyecto representó una decisión “arriesgada” para Xbox, aunque no te preocupes, que no lo dijo con un contexto negativo. Acá en sus propias palabras:

“Teníamos que arriesgarnos. Teníamos que encontrar una manera de hacer que esto funcione, y ahora tenemos un equipo con experiencia construyendo lo que estábamos buscando. No fue una situación estándar, porque ellos no suelen ir de puerta en puerta, como otros estudios. Estoy emocionado por ello, sólo en términos de lo que suma eso al equipo que ya tenemos en The Initiative. Esto es un recurso demasiado preciado ahora mismo en la industria, como para no intentar dar el salto y averiguar una forma de elaborar un contrato”.

Como parte de esta misma conversación, Booty explicó que Xbox se ha quedado atrás en cuanto a los enormes blockbusters de PlayStation, y acá puedes conocer más detalles al respecto.

Nota del editor: Las palabras de Booty ciertamente hacen sentido, sin embargo, creo que decir que fue algo “arriesgado” tal vez fue muy exagerado. No obstante, creo que The Initiative y Crystal Dynamics harán un gran equipo, y no queda mas que esperar por ver el resultado final.

Via: Kinda Funny