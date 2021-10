Xbox Studios quiere blockbusters como los de Sony

Matt Booty confesó en entrevista con Kinda Funny Games que buscan ampliar la diversidad del portafolio de juegos de Xbox Game Studios. Aunque actualmente albergan propuestas muy diferentes, desde Halo hasta desarrollos más pequeños como Grounded, el representante de Xbox admitió que le gustaría tener más súper-producciones triple A inmersivas, como las que caracterizan a PlayStation.

Prosiguió aclarando que si bien, no han podido jugarle al tú por tú a la competencia con este tipo de juegos, no quiere caer en el absurdo debate de “¿Cuál es nuestro Uncharted?, ¿Cuál es nuestro Horizon: Zero Dawn?, ¿Cuál es nuestro esto y aquello? Esas preguntas no le hacen bien a nadie”. En cambio, compartió que se centrarán en lo que realmente hacen buenos a estos juegos:

“… lo que me llevo (De Playstation Studios) es ¿Cuáles son esos juegos que tienen temas universales, que tienen un gran mundo en el que la gente quiere perderse, que tienen personajes realmente bien realizados y un valor de producción realmente alto? Eso es absolutamente lo que queremos perseguir”.

Continuó reconociendo el talento de los estudios de PlayStation, pero reafirmando su compromiso con Xbox y las expectativas de sus fans en cuanto a nuevos títulos.

“Creo que hay un cierto tipo de juego que genera una anticipación que se convierte en un gran momento, es un juego que encaja en esa intersección que todos pueden jugar y también es un gran mundo en el que sientes que puedes habitar, y creo que ese tipo de juegos son importantes.”

Mientras la charla seguía, no perdió la oportunidad de recordar la reciente conversación de Phil Spencer -CEO de Xbox- con el Wall Street Journal, donde comentó que la compra de nuevos estudios seguirá y Booty cerró su participación con una fuerte afirmación:

“… los estudios tendremos que crecer y asegurarnos de que tengamos ese tipo de juegos para nuestros fanáticos es importante para nosotros.”

Actualmente, Xbox cuenta con algunos títulos excelentes como Psychonauts 2, Forza Horizon 5 y Halo Infinite, pero no le vendría nada mal un refuerzo de grandes producciones exclusivas para los Xbox Series X y S.

Nota del Editor: Es una excelente señal que Xbox admita la falta de cierto tipo de juegos frente a su competencia. Así pueden trabajar específicamente en lo que “les duele”, aún cuando Phil Spencer dice no ser muy fan de las exclusivas, al final, es lo que convence a los usuarios de elegir una u otra plataforma.

Via: Kinda Funny Podcast