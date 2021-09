El año pasado, Microsoft reveló que The Initiative estaba trabajando en un nuevo Perfect Dark para los nuevos Xbox. Desde entonces casi no hemos tenido ningún tipo de avance relacionado al proyecto, pero el día de hoy eso acaba de cambiar. Y es que sus creadores se han aliado con Crystal Dynamics, quienes de ahora en adelante los estarán apoyando con su desarrollo.

La noticia fue compartida en Twitter vía la cuenta oficial de The Initiative, donde publicaron el siguiente mensaje:

The teams couldn’t pass up a chance to work together. We’re still early in development, but incredibly excited to use this unique opportunity to deliver on the vision for Perfect Dark!

