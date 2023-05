“¡Vaya, estoy emocionado por Spider-Man 2! Obviamente, no puedo decir mucho, pero estamos trabajando realmente duro para asegurarnos de que este sea el mejor juego que hayamos hecho y no podemos esperar para compartirlo con todos ustedes”.

“Boy am I excited about Spider-Man 2. There’s obviously not much I can say, but boy, are we really workin’ hard to try and make sure that this is the best game we’ve ever made and we can’t wait to share it with y’all.” – Jon Paquette, Narrative Director at Insomniac Games🕷️🕸️ pic.twitter.com/8O9NTt1Q2T

— Evan Filarca (@EvanFilarca) May 9, 2023