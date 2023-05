Surgen detalles del nuevo juego de Game Freak

Conocido con el nombre en clave Proyecto Bloom, se espera que el nuevo título cuya IP obtuvieron de Game Freak sea lanzado durante el año fiscal 2026 de Take-Two, el cual finaliza en marzo de 2026. La primera pieza de arte de concepto del juego, que está en sus primeras etapas de desarrollo, se puede ver justo arriba.

Fundado en 1989, el estudio japonés Game Freak es mejor conocido como el creador de más de 30 juegos de la franquicia Pokémon.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de crear una nueva propiedad intelectual que sea audaz y tonalmente diferente a nuestro trabajo anterior”, dijo Kota Furushima, director de Game Freak. “Desde el principio, Private Division fue el editor con el que queríamos trabajar en nuestro nuevo juego. Su historial y experiencia global nos dan toda la confianza para crear un nuevo y emocionante juego de acción y aventuras que estamos ansiosos por compartir más en el futuro”. “Estamos listos para ayudar a Game Freak a desatar su potencial y nos sentimos honrados de ser el primer editor occidental en trabajar junto a este equipo excepcionalmente talentoso para llevar una nueva propiedad intelectual audaz al mercado”, dijo Michael Worosz, jefe de Private Division y director de estrategia de Take-Two.

Hace una década, Game Freak estableció una iniciativa interna llamada Proyecto Gear, en la cual los desarrolladores podían presentar ideas de juegos originales durante los períodos más tranquilos cuando el desarrollo de Pokémon no era tan intenso. Aunque el estudio es mejor conocido por la serie Pokémon, ha lanzado varios juegos más pequeños e independientes en el pasado, como HarmoKnight, Tembo the Badass Elephant y Giga Wrecker.

“Es muy importante para Game Freak seguir asumiendo el desafío de crear juegos originales”, dijo Masafumi Saito, el gerente general del Departamento de Desarrollo 1 de Game Freak, en una entrevista reciente. “Creo que crear un juego desde cero, lanzarlo y recibir una buena recepción es un gran motivador para los creadores y también es muy significativo en cuanto a su significado para el crecimiento de la compañía. “Dicho esto, no pensamos en términos de limitar los juegos originales a proyectos de pequeña escala. Han pasado diez años desde que establecimos un departamento que se ocupa de los juegos originales. “Inicialmente, los miembros del equipo hacían lo mismo mientras también desarrollaban Pokémon, por lo que era difícil concentrarse en desarrollar juegos originales. Ahora trabajamos con compañías externas para que podamos comenzar a experimentar con proyectos de un tamaño similar al mismo tiempo. “Queremos que salgan nuevos títulos del Proyecto Gear que sean queridos por muchas personas en todo el mundo, al igual que ha sucedido con la serie Pokémon“.

Vía: VGC

Nota del editor: Me agrada que Game Freak no esté cerrada a crear únicamente juegos de Pokémon que si bien siguen siendo su fuerte y lo que la gente espera de ellos, no dejan de producir ideas originales que incluso hemos visto en plataformas que no son de Nintendo.