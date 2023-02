Game Freak expresa su interés por hacer otros juegos

Algo por lo que se le conoce a la desarrolladora Game Freak es que tienen como mina de hora a Pokémon, razón por la que básicamente lanzan una entrega de la franquicia año con año. Sin embargo, su historia como empresa no empezó de esa manera, ya que dentro de sus creaciones tienen algunos juegos interesantes que no se relacionan a su saga estrella.

Mediante una nueva entrevista se ha detectado el interés de la empresa por trabajar en otros títulos, dejando en claro que podrían seguir su camino con más juegos, dando espacio a los icónicos personajes de bolsillo. Es el propio director de la compañía, Masao Taya, quien expresó dicho deseo hacia los medios y también a los fanáticos.

Esto es lo que dijo:

Creemos que es muy importante que el estudio continúe creando y lanzando títulos fuera de la serie Pokémon. En los últimos años, los recursos necesarios para el desarrollo de juegos han crecido y crecido, por lo que el Departamento de Desarrollo Uno ha estado probando un estilo de desarrollo en el que trabaja con estudios externos.

Algo que vale la pena destacar, es que la última entrega de Game Freak que no es Pokémon fue Little Town Hero, juego que no terminó por ser tan claro en cuanto a las mecánicas de juego. Razón por la cual no fue del agrado de los fanáticos, se entendía que buscaban innovar, pero tal vez sus reglas no se daban a entender para nada.

Nota del editor: Sin duda sería muy bueno que se salgan del molde, y sobre todo, que replanteen qué van a hacer con Pokémon y sus notorias deficiencias. Ojalá nos traigan una secuela para Drill Dozer o HarmoKnight.