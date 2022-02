Hace unos cuantos días, Infinity Ward compartió el primer teaser del nuevo Call of Duty para este año, que efectivamente será una secuela para Modern Warfare. Aun hay muchos detalles restantes por conocer sobre este título, sin embargo, parece que los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One todavía podrán disfrutarlo en ambas consolas.

Tom Henderson, un conocido insider de Call of Duty y Battlefield, afirmó que Call of Duty: Modern Warfare 2 llegará tanto para la actual como la pasada generación de consolas, y prefirió decirlo de una vez antes de que comenzaran todos los rumores:

Before the rumors start, the next title is coming to both current and last generation consoles.

This is referring to the DMZ and other… plans. https://t.co/p3R74GG4dN

