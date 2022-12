Informes señalan que hubo un Metroid del género Tactics en planeación

Algo muy conocido en la industria de los videojuegos es la cancelación de algunos proyectos planeados, esto lo vimos en su momento con Scalebound, juego que Platinum Games que al final se canceló. Y ahora, un informe señala que había cierto lanzamiento de Metroid en planeación, mismo que aborda un género que muchos no podrían imaginar.

Según un nuevo video de Did You Know About Gaming, se afirma que un miembro de Platinum Games mostró cierto título de la franquicia con toques de XCOM, entrando claramente en el género de tácticas. Paul Tozour le confirmó en entrevista al canal de Youtube que este título se presentó de forma inmediata tras el término de la saga Prime en Wii.

Se comenta que el juego habría sido una precuela de la franquicia, por lo que personajes importantes de la serie normal no estarían presentes, sería más una historia de los Chozo y demás secundarios. Sin embargo, se estipula que al final darían paso a cómo la estrella principal se prepararía en la infancia para combatir a los males de la galaxia.

Esto es lo que menciona el supuesto documento:

​​Metroid Tactics le permite al jugador controlar a la legendaria Samus Aran, un escuadrón de soldados de élite de la Federación Galáctica y varios otros cazarrecompensas mientras trabajan juntos para derrotar a los Piratas Espaciales. En el camino, el jugador puede contratar nuevas unidades y mejorar todas las de su equipo con muchos tipos diferentes de nuevas armaduras, armas, habilidades y habilidades, con Samus y los diversos cazarrecompensas que tienen una gran cantidad de habilidades únicas que resultará invaluable en el combate.

Sin embargo, el juego no habría sido aprobado por los miembros más grandes de Retro Studios, por lo que nunca se presentó a los grandes mandos de Nintendo. Desde Metroid Prime 3 no hubo lanzamientos de la franquicia hasta que apareció Other M, juego que no fue bien recibido por los fanáticos.

Vía: VGC

Nota del editor: Vaya que hubiera sido interesante tener un Metroid de este género, la verdad estaría bien que lo retomaran. Después de todo Retro Studios ahorita no está tan ocupado, dado el reinicio de Prime 4 que se ejecutó hace poco.