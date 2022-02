Hideki Kamiya reitera sus deseos por terminar Scalebound

Apenas hace unos cuantos días, Hideki Kamiya reveló su interés por regresar a trabajar en Scalebound, juego que debutaría como exclusiva de Xbox antes de ser cancelado en enero de 2017. Esta no sería la primera vez que Kamiya habla sobre el cancelado proyecto, sin embargo, en esta ocasión dice “estar tomando esto con la mayor seriedad posible”. En otras palabras, no bromeaba cuando le decía a Phil Spencer que querían trabajar juntos nuevamente.

Como parte de una nueva entrevista con VGC, Kamiya dio información adicional sobre sus recientes comentarios dirigidos hacia Spencer y Xbox, afirmando que no los había hecho únicamente como broma. En sus propias palabras:

“Creo que es muy extraño porque, para ser honesto, he estado en muchas conversaciones desde que el proyecto terminó y siento que he dicho varias veces que me gustaría traerlo de vuelta. Habiendo llegado a un cierto lugar con él, como creador, quiero verlo terminado.”

Kamiya también está consciente de todos los comentarios por parte de la comunidad y son justamente estos comentarios los que le dan el impulso para seguir adelante con el proyecto:

“Eso es malo, y quiero entregárselos cuando los escucho. Lo he dicho en entrevistas, pero ahora finalmente obtuve una gran reacción, y me alegro de ver eso, pero no, no es una broma: lo digo completamente en serio.”