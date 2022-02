Anuncian tres nuevas películas spin-off de Bob Esponja

El año pasado nos enteramos de que un nuevo juego de Bob Esponja ya estaba en desarrollo, pero ese no es el único proyecto que la franquicia tiene bajo la manga. El día de hoy, Paramount+ confirmó que tres películas spin-off de la saga están en camino al servicio de streaming, además de que también tienen un importante proyecto para la pantalla grande.

La noticia fue confirmada vía redes sociales, en donde la cuenta oficial de Paramount+ dijo lo siguiente:

As the streaming home for Bikini Bottom, three new @SpongeBob character-driven movies are coming exclusively to #ParamountPlus, and a big theatrical tentpole is in the works. pic.twitter.com/qPUVJE7nJF

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022