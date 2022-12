Apple retrasaría el lanzamiento de su visor de VR

Como cualquier empresa de tecnología, Apple está buscando innovar y también aumentar sus ingresos con nuevos productos que vayan mucho más allá de sus ya conocidos iPhone, iPad, Apple Watch y más. Por esa razón están planeando unos visores de realidad virtual que estaban pensados para llegar pronto, aunque al parecer van a tardar más de lo pensado.

El filtrador conocido como Ming-Chi Kuo ha mencionado que habrá un retraso de lanzamiento por problemas de software, por lo que si bien llegará en 2023, no va a ser de manera inmediata. Se pronostica que los envíos para pedidos anticipados empezarán a llegar hasta la segunda mitad del año, por lo que sería hasta el segundo evento de la empresa su confirmación.

The mass shipment schedule of components is still likely 1H23/2Q23, but due to postponed mass shipment schedule of the end product, Apple MR headset shipment forecast in 2023 will likely be less than 500k units, which is lower than the market consensus of 800k-1,200k units.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022