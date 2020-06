Increíbles juegos de PS4 que puedes conseguir por menos de $500 pesos

Como se nos venía adelantando desde hace unos cuantos días, ha llegado la promoción Days of Plays 2020 y con ella cientos de descuentos en juegos, accesorios y paquetes de PlayStation 4. Con la inminente llegada del PlayStation 5 este año, tal vez prefieras comprar nuevos títulos en lugar de invertir en hardware, por lo que aquí hemos creado una lista con increíbles experiencias que puedes disfrutar por menos de $500 pesos.

Todos estos juegos están disponibles para PlayStation 4 y el precio mostrado aquí es el de la PlayStation Store:

– Batman: Arkham Knight – $3.99 USD ($86.95 MXN)

– Injustice 2 – Edición Estándar – $4.99 USD ($108.69 MXN)

– Rayman Legends – $4.99 USD ($108.69 MXN)

– METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE – $4.99 USD ($108.69 MXN)

– Street Fighter V – $7.99 USD ($173.90 MXN)

– Ratchet and Clank – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– Resident Evil 7 – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– The Last of Us Remastered – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– Uncharted 4: A Thief’s End – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– Uncharted: The Lost Legacy – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– South Park: The Stick of Truth – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– Dark Souls III – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– Tekken 7 – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– The Division 2 – $9.99 USD ($217.37 MXN)

– FIFA 20 – $10.99 USD ($239.11 MXN)

– Dying Light: The Following – Edición Mejorada – $11.99 USD ($260.85 MXN)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $11.99 USD ($260.85 MXN)

– Assassin’s Creed Origins – $11.99 USD ($260.85 MXN)

– Wolfenstein II – $11.99 USD ($260.85 MXN)

– MediEvil Remake – $11.99 USD ($260.85 MXN)

– Dragon Ball FighterZ – $11.99 USD ($260.85 MXN)

– SUPERHOT – $12.49 USD ($271.72 MXN)

– Middle Earth: Shadows of War – $12.99 USD ($282.58 MXN)

– Vampyr – $13.19 USD ($286.93 MXN)

– Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– God of War – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– Monster Hunter: World – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– Battlefield V – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– Days Gone – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– SOULCALIBUR VI – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 USD ($326.06 MXN)

– Far Cry New Dawn – $15.99 USD ($347.80 MXN)

– Metro Exodus – $15.99 USD ($347.80 MXN)

– A Plague Tale: Innocence – $16.99 USD ($369.53 MXN)

– Ni no Kuni II – $17.99 USD ($391.27 MXN)

– Ghost Recon Breakpoint – $19.79 USD ($430.18 MXN)

– Dark Souls Remastered – $19.99 USD ($434.74 MXN)

– L.A. Noire – $19.99 USD ($434.74 MXN)

– Resident Evil 2 Remake – $19.99 USD ($434.74 MXN)

– Skyrim Special Edition – $19.99 USD ($434.74 MXN)

– Ni no Kuni Remastered – $19.99 USD ($434.74 MXN)

Recuerda que tienes hasta el 17 de junio para aprovechar estos increíbles descuentos.

Fuente: PlayStation Store