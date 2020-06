¡Es hora de gastar! Éstas son las ofertas para Days of Play 2020

De nueva cuenta, Sony le pondrá diversión al verano con Days of Play, su singular promoción en la que nos ofrecen varios de sus artículos de PlayStation 4 en oferta especial. Sin embargo, en esta ocasión no contamos con una consola edición especial, pero aun así hay un paquete para todos los que siempre han deseado experimentar el mundo de la realidad virtual.

El PlayStation VR Mega Pack estará disponible en una versión actualizada. Este paquete incluye un headset PSVR, una cámara y cinco juegos: PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Astro Bot: Rescue Mission, Resident Evil 7 y Everbody’s Golf VR. Aunque el sitio de PalyStation no ofrece un precio, puedes conseguir este paquete en lugares como Liverpool a $9,999 pesos.

Podrás encontrar juegos como Death Stranding, Predator: Hunting Grounds y Dreams hasta en $30 dólares. De igual forma, títulos como God of War, Gran Turismo Sport, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4 y Bloodborne podrán ser tuyos desde $399 pesos gracias a la línea de PlayStation Hits. Como siempre, la PS Store albergará muchas más ofertas que serán del agrado de muchos.

Los impuestos a productos digitales sin duda pueden afectar tu economía, así que considera una suscripción de 12 meses a PlayStation Plus con un 30% de descuento. En esta ocasión, PlayStation contará con ofertas específicas para cada país en Latinoamérica. Por ejemplo, en México estas son las promociones destacadas:

–PlayStation VR Mega Pack

-PlayStation Plus Suscripción de 12 Meses

-Gold Wireless Headset

-DualShock 4 Sunset Orange

-DualShock 4 Glacier White

-DualShock 4 Midnight Blue

-Death Stranding

–Marvel’s Spider-Man: Game Of The Year Edition

–The Last of Us Remastered

–God Of War

–Gran Turismo Sport

Recuerda, Days of Play 2020 dará inicio el día de mañana, 3 de junio, y las ofertas estarán disponible hasta el 17 de este mismo mes. En temas relacionados, Star Wars Battlefront II y Call of Duty: WWII será los juegos de PS+ para junio. De igual forma, el evento de PlayStation para el 4 de junio ha sido pospuesto.

