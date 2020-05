Sony detalla fecha y los descuentos disponibles para Days of Play 2020

Una vez más Sony llevará a cabo los Days of Play. Este es un periodo de rebajas, en donde podrás obtener grandes exclusivas del PlayStation 4 y PSVR a precios increíbles, y de esta forma completar tu colección, o renovar tu suscripción de PS+, sin que tu cartera sufra mucho.

Days of Play se llevará a cabo entre el 3 y 17 de junio. En estos días los juegos digitales contarán con un gran descuento que ningún fan debe dejar pasar. De igual forma, título físicos entrarán en esta promoción, pero sólo en Estados Unidos y Canadá.

A continuación algunas de las ofertas que estarán disponibles:

-Gold Wireless Headsets seleccionados – $69.99 dólares

-Platinum Wireless Headset – $129.99 dólares

–Nioh 2, MLB The Show 20 – $39.99 dólares

–Predator: Hunting Grounds, Death Stranding, Dreams – $29.99 dólares

–Days Gone, MediEvil, Blood & Truth – $19.99 dólares

–Everybody’s Golf VR – $14.99 dólares

–Astro Bot Rescue Mission, Farpoint – $9.99 dólares

–The Last of Us Remastered, juegos PlayStation Hits seleccionados – comenzando a $9.99 dólares

-12 meses de membresia PlayStation Plus – 30% de descuento

-12 meses de membresia PlayStation Now – 30% de descuento

-3 meses de membresia PlayStation Now – 20% de descuento

Es muy probable que más ofertas se sumen una vez que Days of Play de inicio el próximo 3 de junio. Sin duda alguna, una gran forma de pasar el tiempo en lo que llegan The Last of Us Part II el 19 de junio y Ghost of Tsushima el 17 de julio.

En temas relacionados, tal parece que Gran Turismo 7 está en camino. De igual forma, veremos más juegos para el PlayStation 5 “pronto”, afirma CEO de Sony.

Vía: PlayStation Blog