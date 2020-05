Animal Crossing: New Horizons sigue dominando el mercado de Japón

Una vez más Japón nos ofrece una mirada a su mercado gracias a la cantidad de juegos y consolas más vendidas durante la última semana. En esta ocasión no contamos con grandes lanzamientos, así que el periodo entre el 11 y 17 de mayo de 2020 sólo reafirma el dominio de Animal Crossing: New Horizons y otros títulos.

Animal Crossing: New Horizons continúa en la primera posición y no parece haber algún contendiente capaz de derrotarlo, al menos por el resto de mayo. Sorpresivamente, Ring Fit Adventure llegó a la segunda posición, con todo y a pesar de las pandemia y la falta de productos en Japón.

El único título nuevo para los 10 primeros puestos esta semana fue la versión Switch de Dragon Quest X All In One Package Version 1-5, el cual vendió 5,657 copias.

Software:

–Animal Crossing: New Horizons – 129,659 (4,480,117)

–Ring Fit Adventure – 21,963 (905,295)

–Final Fantasy VII Remake – 11,229 (908,337)

–Mario Kart 8 Deluxe – 10,286 (2,946,455)

–Splatoon 2 (Versión del paquete incluida) – 8,079 (3,417,239)

–Super Smash Bros. Ultimate – 7,216 (3,697,918)

–Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 6,588 (229,057)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión del paquete incluida) – 6,063 (1,387,002)

–Dragon Quest X All In One Package Version 1-5 – 5,657 (Nuevo)

–Trials of Mana – 5,467 (122,753)

Hardware:

-Switch – 27,897 (11,379,561)

-Switch Lite – 10,483 (2,214,996)

-PlayStation 4 Pro – 4,235 (1,534,754)

-PlayStation 4 – 2,006 (7,588,444)

-New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 955 (1,714,162)

-New 3DS LL – 73 (5,887,527)

-Xbox One X – 20 (20,039)

-Xbox One S – 12 (93,271)

Vía: Gematsu