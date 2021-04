House of the Dragon, precuela de GoT, inicia producción, y así lo celebra HBO

Después del desastroso final de Game of Thrones, HBO por fin está listo para presentarnos un nuevo capítulo en la historia de Westeros. Tras varios meses de preparación, el día de hoy se ha revelado que House of the Dragon, la precuela de la amada y odiada serie de fantasía, ha comenzado su producción.

HBO compartió esta información acompañada de una foto en donde el reparto de actores se encuentran en su primera lectura del guion. De igual forma, se ha revelado que esta serie tendrá su propia cuenta oficial en Twitter, conocida como @HouseofDragon, la cual nos proporcionará constantes actualizaciones y detrás de cámaras.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

House of the Dragon se estrenará el próximo año en HBO. Esta serie se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones, y nos dará una mirada al reinado de los Targaryen en Westeros. La serie está protagonizada por Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D’Arcy en el papel de la Princesa Rhaenyra Targaryen, Paddy Considine le dará vida al Rey Viserys Targaryen, Matt Smith encarnará a Daemon Targaryen.

Vía: HBO