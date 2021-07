House of the Dragon detiene su producción

Actualmente, HBO tiene varias grandes producciones en puerta, siendo House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, una de las que más llama la atención en estos momentos. Ahora, recientemente se ha revelado que el desarrollo de esta serie tuvo que ser pausado en Inglaterra, país en donde se está filmando, esto debido a que un miembro del equipo fue diagnosticado con COVID-19.

Un nuevo reporte ha señalado que la producción de House of the Dragon tuvo que detenerse momentáneamente para aislar a los miembros del equipo, y así evitar algún tipo de propagación del virus. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Un miembro de producción ha dado positivo y de acuerdo con las pautas de la industria, se aislará y se requieren contactos cercanos para poner en cuarentena. La producción se reanudará el miércoles”.

Por lo señalado, la producción de la serie volverá a la normalidad el próximo miércoles, así que este inconveniente seguramente no afectará la fecha de estreno. House of the Dragon no es la única producción en una situación similar, ya que series como Bridgerton y Matilda, las cuales también están siendo grabadas en Inglaterra en estos momentos, se han enfrentado a problemas relacionados con el COVID-19.

House of the Dragon es una serie enfocada en los Targaryen, 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. La historia está basada en Fire & Blood, un libro dedicado en esta familia. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno exacta, se espera que el show esté disponible en algún punto de 2022.

En temas relacionados, aquí puedes checar el primer adelanto de esta serie. De igual forma, George R.R. Martin, creador de este mundo, firma un acuerdo multimillonario con HBO para crear más series de Game of Thrones.

Vía: Comicbook.