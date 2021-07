Los hackers de Call of Duty: Warzone siguen siendo una plaga constante para Activision, Raven Software y los jugadores del battle royale. En un esfuerzo por acabar con ellos, sus desarrolladores anunciaron que, en tan solo una semana, suspendieron a más de 50 mil de ellos del juego.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Raven Software compartió lo siguiente:

Has been a while since our last anti-cheat update!

Two #Warzone ban waves this week. Over 50,000 accounts banned combined. 🚫

Targeting repeat offenders, and much more.

— Raven Software (@RavenSoftware) July 16, 2021