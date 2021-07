Falta poco más de un mes para el lanzamiento de Psychonauts 2, pero gracias a un reciente hands-on que tuvimos con lo nuevo de Double Fine, hemos tenido oportunidad de conocer más detalles al respecto. Para complementar, sus desarrolladores compartieron las diferentes resoluciones y tasa de cuadros por segundo a los que correrá este juego en consolas, y parece que Xbox se lleva la delantera esta vez.

Double Fine forma parte de los Xbox Game Studios, por lo que era de esperarse que Psychonauts 2 fuera a tener un mejor rendimiento en las consolas de Microsoft. Sin embargo, la diferencia es bastante amplia y sin más preámbulos, acá lo puedes ver tú mismo:

– Xbox One: 1080p a 30FPS

– Xbox One X: 4K a 30FPS

– Xbox Series S: 2K a 120FPS, HDR y Variable Refresh Rate (1080p a 120HZ)

– Xbox Series X: 4K a 120FPS, HDR y Variable Refresh Rate(1440p a 120Hz)

– PS4: 1920 x 1080 a 30FPS

– PS4 Pro: 2K 30 FPS

– PS5: 2K a 60FPS y Variable Refresh Rate (versión retrocompatible de PS4)

– PC: FPS y resolución desbloqueados, sin HDR

Como puedes ver, Psychonauts 2 no tiene una versión nativa de PS5, y a estas alturas es muy poco probable que la vaya a tener. No queda mas que esperar a ver qué tal corre en cada consola, pero en el apartado técnico no debería haber mucho problema.

Psychonauts 2 debutará el próximo 25 de agosto para PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Via: WellPlayed