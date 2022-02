Hombre roba $250 mil dólares en cartas de Pokémon

Las tarjetas de Pokémon se han vuelto tan populares y caras, que algunas personas son capaces de cometer actos ilegales para conseguir uno de estos paquetes. Este es el caso de un ladrón, quien irrumpió en una tienda de Estados Unidos, robando $250 mil dólares en cartas.

De acuerdo con Fox 9, la tienda de Punch Out Gaming en Forest Lake, Minnesota, fue robada la semana pasada. A la mitad de la noche, un hombre entró a esta instalación llevándose múltiples paquetes de TCG de Pokémon. De acuerdo con un video de seguridad, las alarmas no sonaron debido a que el hombre en cuestión no entró por la puerta o ventana, sino que abrió un agujero en la pared. Cuando fue entrevista, esto fue lo que comentó el dueño del establecimiento:

“Me di cuenta de cuánto dinero, producto y tiempo invertimos, y comencé a llorar. No puedo recuperar este producto porque nuestros distribuidores no tienen ninguno. Entonces, incluso con el dinero del seguro, eso no nos hace ningún bien”.

Nope, this isn’t a scene out of Ocean’s Eleven.

It’s a thief breaking into a Forest Lake gaming store by busting a hole through the wall.

Store owner says $250,000 in Pokémon merchandise was stolen. pic.twitter.com/u67HVaSBFw

— Mary McGuire (@mcguirereports) February 12, 2022