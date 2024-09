Hitman llegará al PlayStation VR2

El State of Play del día de hoy no solo estuvo conformado por títulos para el PlayStation 5, sino que los usuarios del PlayStation VR2 también recibieron un poco de atención. De esta forma, tuvimos el primer vistazo a la versión de Hitman: World of Assassination para este dispositivo de realidad virtual.

Esta entrega contará con soporte para movimiento con las dos manos, gestos intuitivos y más. Hitman: World of Assassination llegará al PlayStation VR2 en algún punto del próximo mes de diciembre de 2024.

Vía: State of Play