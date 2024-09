Resumen: State of Play [24/09/2024]

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva entrega de State of Play, en la cual hemos visto algunos títulos que ya conocíamos pero también algunos otros que fueron totalmente sorpresa para quienes están esperando nuevas entregas por parte de PlayStation. Aquí te traemos un resumen con lo más relevante de dicha presentación en video.

Se anuncia DLC para Astro Bot

El primero de los anuncios se relaciona a Astro Bot, el cual aparentemente tendrá un DLC que añadirá algunos personajes, incluyendo invitados de Helldivers 2 y Stellar Blade. También podemos disfrutar de cinco nuevos niveles de speedrun. Llega en otoño de este año.

Nuevo avance de Metro Awakening

Se lanza un nuevo avance de Metro Awakening, confirmando que ya se puede precompar desde este momento. Será lanzado para PlayStation VR 2, Meta Quest 2 & 3, Steam VR y Viveport el 7 de noviembre.

Palworld confirma su llegada a PS5

A pesar de las controversias Palworld sigue expandiendo sus horizontes, y se confirma la llegada del juego a PS5. Este ha sido un shadowdrop por lo que ya está disponible en la consola de Sony.

Lunar Remastered Collection es revelado

Revelan que a serie Lunar hace su debut en consolas modernas con gráficos mejorados, audio y mejoras en la calidad de vida. Próximamente para PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch y Steam. Los clásicos son Lunar: The Silver Star y Lunar: Eternal Blue.

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered es una realidad

Después de las filtraciones, finalmente se confirma la salida de Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered, los cuáles tendrán mejoras gráficas y más detalles que los jugadores podrán disfrutar. Llega el 10 de diciembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Anuncian el Dualsense especial de Fortnite

Se revela que se pondrá a la venta un Dualsense edición especial de Fortnite. Este está protagonizado por Fishstick y Peely, y adornado con ilustraciones de los personajes favoritos de los fanáticos, este colorido y llamativo diseño encapsula el espíritu enérgico del juego. Se pondrá a la venta el 3 de octubre.

Con nuevo tráiler se da vistazo a los jefes de Dragon Age: The Veilguard

En el evento se ha lanzado un nuevo avance de Dragon Age: The Veilguard, entrega que promete ser una de las más ambiciosas de la serie. Aquí vimos una pelea de jefe contra un villano poderoso como lo puede ser el dragón de color azul, el juego se lanza el 31 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Se confirma la existencia de Horizon Zero Dawn Remastered

Después de algún tiempo de rumores, se confirma que Horizon Zero Dawn Remastered es toda una realidad, este tendrá gráficos y mejoras de calidad en el rendimiento. Llegará a PS5 y PC el 31 de octubre, los usuarios que tengan el juego original pueden pagar $10 USD para activar la nueva versión.

Se anuncian la colección Croma de PlayStation

Se revelan el Chroma Pearl, Chroma Indigo y el Chroma Teal, tres nuevos colores para el control inalámbrico DualSense y las cubiertas de la consola. Los dos primeros se ponen a la venta el 7 de noviembre de 2024 y el último el 23 de enero de 2025.



Anuncios importantes de juegos para el PS Plus

PlayStation ha revelado parte de la lista de juegos que formarán parte de PS Plus para octubre. Los usuarios de todas las suscripciones podrán descargar WWE 2K24, el remake de Dead Space y Doki Doki Literature Club+.

En PS Plus Extra y Deluxe podrán jugar The Last of Us Part I. Por último, aquellos con Deluxe pueden descargar Dino Crisis, el original de PS1. Se espera que esta lista aumente conforme nos acerquemos a la mitad de octubre.

Fecha de lanzamiento para Monster Hunter Wilds

Con nuevo tráiler y parece que será alguno de los últimos, Capcom confirma la fecha de lanzamiento de Monster Hunter Wilds, confirmando que regresan elementos de juegos anteriores como el gancho. Llegará el 28 de febrero de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Dynasty Warriors Origins ya tiene día de salida

Otro de los anuncios que gustaron a los entusiastas de los lanzamientos estilos musou fue el Dynasty Warriors Origins, donde veremos el regreso de la serie después de muchos spinoffs y colaboraciones. Será lanzado el próximo 17 de enero de 2025.

Se revela HITMAN World of Assassination

Se confirma el lanzamiento de HITMAN World of Assassination, una versión VR de esta franquicia clásica en donde predomina la parte del sigilo y uso de las armas. Será lanzado en diciembre de este año para el PSVR2.

Ghost of Tsushima tendrá una secuela llamada Ghost of Yotei

Para terminar la presentación se tuvo el anuncio de Ghost of Yotei, la cual funge como la secuela oficial de Ghost of Tsushima de Sucker Punch. En este juego tomamos el control Atsu, la cual se embarca en una aventura de venganza que la llevará a recorrer el Japón del siglo XVII. Habrá nuevas armas y mecánicas. Llegará en 2025 solamente para PS5.

Con esto terminará la presentación de State of Play del mes de septiembre.