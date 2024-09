Se revela Ghost of Yotei, secuela de Ghost of Tsushima

Para terminar el State of Play más reciente, PlayStation decidió comparte un gran anuncio, y eso fue con la revelación oficial de Ghost of Yōtei, la secuela oficial de Ghost of Tsushima. El trabajo de Sucker Punch no solo se presentó con su primer tráiler oficial, sino que también se compartió la fecha de lanzamiento de esta entrega.

Aquí lo puedes checar:

Para comenzar, se ha confirmado que Ghost of Yōtei estará disponible en PlayStation 5 en algún punto del 2025. Si bien esta es una secuela de Ghost of Tsushima, la historia será completamente nueva. En esta ocasión tomamos el control Atsu, la cual se embarca en una aventura de venganza que la llevará a recorrer el Japón del siglo XVII.

Si bien Sucker Punch introducirá una nueva protagonista, locación e historia, Ghost of Yōtei conservará múltiples elementos del primer título, como la oportunidad de recorrer Japón de la forma más hermosa posible. Junto a esto, esta entrega contará con nuevas armas, incluyendo una escopeta. Aunque no se ha confirmado, podremos recorrer la región alrededor de Hokkaidō, puesto que el Monte Yōtei se encuentra en esta prefectura, en el año de 1603, 300 años después de la aventura de Jin Sakai.

Aunque Sucker Punch ya trabajó con el PlayStation en la Director’s Cut de Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei será el primer título del estudio creado específicamente para el PS5. Pese a que por el momento no hay más detalles, se espera que este título llegue a nuestras manos en algún punto del 2025, y considerando que GTA 6 llegará en otoño, es probable que esta secuela esté disponible en la primera mitad del próximo año.

Vía: State of Play