Dead Space y Dino Crisis llegan a PlayStation Plus

Aunque aún faltan un par de días para que comience octubre, PlayStation ha revelado parte de la lista de juegos que formarán parte de PS Plus para el próximo mes. Para comenzar, los usuarios de todas las suscripciones podrán descargar WWE 2K24, el remake de Dead Space y Doki Doki Literature Club+.

Junto a esto, se ha confirmado que los usuarios de PS Plus Extra y Deluxe podrán The Last of Us Part I, el remake de PS5. Por último, aquellos con Deluxe pueden descargar Dino Crisis, el original de PS1. Se espera que esta lista aumente conforme nos acerquemos a la mitad de octubre.

Vía: State of Play.