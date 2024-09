Mencionan quién es la actriz de Ghost of Yotei

El día de hoy se ha anunciado en el último State of Play un juego llamado Ghost of Yotei, título que cumple como la secuela oficial de Ghost of Tsushima, el cual se lanzó originalmente en 2020 para PlayStation 4 y poco después llegó una versión mejorada para PlayStation 5. Y junto a la revelación se ha mencionado que llegará una protagonista nueva llamada Atsu, con su respectiva actriz de doblaje y también la parte del motion capture.

En la cuenta oficial de los desarrolladores, Sucker Punch, se ha confirmado que quien dará vida a la heroína es ni más ni menos que la actriz Erika Ishii, elogiando que están haciendo buenas migas en el proceso de creación tan ambicioso título. A esto se agrega que claramente los usuarios podrán explorar un nuevo entorno con más armas por descubrir, así como un gameplay pulido de lo que ya vimos hace cuatro años atrás.

We are thrilled that Atsu is played by the amazing Erika Ishii!

#GhostOfYotei pic.twitter.com/lYZxM3GhYN — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) September 24, 2024

Para quien no la conozca, Erika Ishii es una actriz, presentadora y productora estadounidense conocida por su trabajo en la industria de los videojuegos, el doblaje, el cine y la televisión. Se ha destacado principalmente por su trabajo como actriz de voz en varios videojuegos populares y series animadas.

Ha prestado su voz a varios personajes en juegos importantes. Uno de sus roles más conocidos es el de Valkyrie en Apex Legends, un juego de batalla real desarrollado por Respawn Entertainment. También ha trabajado en títulos como Destiny 2, Cyberpunk 2077, y Fire Emblem: Heroes.

Es muy activa en la comunidad de juegos de rol y streaming, apareciendo frecuentemente en programas de juegos de mesa como Critical Role, donde ha jugado en campañas de Dungeons & Dragons. También ha participado en otros shows y podcasts de juegos de mesa y cultura geek.

Por ahora no hay fecha de salida para Ghost of Yotei, está confirmado para llegar en 2025.