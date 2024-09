Vistazo a los jefes de Dragon Age: The Veilguard

El State of Play fue el espacio ideal para anuncios que emocionaron a los fans, lo cual incluyó la revelación de ciertos remasters, así como juegos nuevos que incluyen colecciones de lanzamientos RPG que se pensaban abandonados en tiempos antiguos. Sin embargo, las novedades grandes no faltaron, y con eso un nuevo avance de Dragon Age: The Veilguard, ya que vimos a uno de sus jefes.

Aquí el video:

Para quien no lo sepa ​​ Dragon Age: The Veilguard es un próximo videojuego de rol desarrollado por BioWare y que será publicado por Electronic Arts. The Veilguard, el cuarto juego principal de la franquicia Dragon Age, será la secuela de Dragon Age: Inquisition.

Será lanzado el 31 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: State of Play