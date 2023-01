Hideo Kojima aparece en cierta serie de Netflix

No es una sorpresa para nadie que Hideo Kojima ha dado a conocer en diferentes ocasiones que siempre ha querido trabajar en el mundo del cine, esto se ha reflejado en obras tan importantes como la saga de Metal Gear Solid y Death Stranding. Y ahora, parece que ha dado su primer paso hasta dicho mundo, dado que ha aparecido en forma de cameo en una de las series de Netflix.

La serie en cuestión es Copenhagen Cowboy, y en el video compartido por el propio Kojima, se le puede ver teniendo una conversación con uno de los criminales principales del programa de televisión. No está de más comentar, que está dirigido por Nicolas Winding Refn, quien ya había colaborado con el director en Death Stranding.

Aquí el clip:

Not all spirits serve the same souls. pic.twitter.com/DD2pJufsbL

— 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) January 5, 2023